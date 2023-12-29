شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية تسقط مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخاً مضاداً للسفن، أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، أمس الخميس.

وقالت القيادة على موقع "إكس"، إنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار في 18 سفينة كانت موجودة بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه هي المحاولة الـ22 للحوثيين للهجوم على الشحن الدولي منذ 19 أكتوبر.

وأوضحت، أن السفينة الأمريكية USS MASON (DDG 87) أسقطت طائرة بدون طيار وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون بين الساعة 5:45 - 6:10 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28الخميس ديسمبر.