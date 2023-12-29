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القاهرة الإخبارية: وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على شرق رفح.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال، وسقوط 5 شـهداء إثر قـصف للاحـتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون.

واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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