شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على شرق رفح. وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال، وسقوط 5 شـهداء إثر قـصف للاحـتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون. واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا.

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