بعد موجة الطقس السئ.. طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة، بالتزامن حالة الطقس السئ التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، وجود حالة من الاستقرار مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الأجواء تبقى باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر"، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وسقطت أمس الخميس، أمطار متوسطة غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).