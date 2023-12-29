شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع أعضاء ومستشارون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

راجين المولى عَزّ وجَل أن يَحِلَ العام الجديد مفعمًا بالأمن والسلام والرخاء على وطننا الحبيب، لتستكمل فيه مصر مسيرة النهضة والتنمية الشاملة تحت قيادة سيادته الرشيدة، حفِظَ الله مصر قيادةً وشعباً.