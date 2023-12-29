بركة دماء وسط الشارع.. حل لغز العثور على جثة شاب بمنطقة دار السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخص مصرعه إثر قيام جاره بضربه بآلة حادة على رأسه، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب، إثر تلقيه ضربه بآله حادة على رأسه، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص عُثر على جثة المجني عليه مُصابا بضربة في الرأس إثر وقوع خلاف بينه وبين آخر سقط قتيلا وفر المتهم من مكان الحادث.

نُقلت جثة المجني لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، وأمكن ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.