طعنة سكين في القلب .. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالساحل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف لغز العثور على جثة شاب في الشارع بمنطقة الساحل؛ وأن صديقه هو مُرتكب الواقعة بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة الساحل إشارة من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر أصابت القلب، ووفاته أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وتبين حلال الفحص بالعثور على جثة شاب، إثر إصابته بطعنة أنهت حياته في الحال إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، واستل خلالها المتهم سلاحا أبيض من بين طياته وسدد طعنة نافذة في صدر المجني عليه ليسقط قتيلا في الحال.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.