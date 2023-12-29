شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 3 رحلات خاصة إلى أبو ظبي لعودة الفرق المشاركة ببطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران ثلاثة رحلات خاصة إعتبارا من الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، لعودة الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقام في نسخته الأولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 25 حتي 28 ديسمبر الجاري، حيث وصل بطل السوبر وحامل اللقب النادي الأهلي علي رحلة مصر للطيران رقم MS3902 علي متن طائرة من طراز إيرباص A320Neo عقب فوزه بالبطولة.

وتسير مصر للطيران رحلة خاصة رقم MS3011 من مطار أبوظبي لنقل بعثة نادي مودرن فيوتشر تصل إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهرا وذلك عقب فوزه بالمركز الثاني في البطولة، كما تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3013 من أحدث طرازات إيرباص A320Neo من مطار أبوظبي إلي مطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم عقب فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.