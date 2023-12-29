شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث موقف دراسات تأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه.

وصرح سويلم، أن الوزارة حريصة على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات، حيث تم عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة فى 3 محافظات مختلفة (الفيوم - كفر الشيخ - الصالحية بالشرقية) .

كما تم استعراض الاختبارات الجيوتقنية للتربة والتى تم إجراؤها للتعرف على خواص التربة بكل منطقة من المناطق الثلاث تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لهذه الأنواع من التربة ومنع انهيار جسورها.

وأكد سويلم على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما وجه باستمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وإنهاء تنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة من خلال تنفيذ مناطق تجريبية فى احباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة .