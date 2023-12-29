شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد نسب أعمال طلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق في إطار الجهود الجارية لافتتاح المحطة قريبًا.

وشدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة والتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتدبيش الطريق الكائن بجوار مطلع كوبري عرابي بجانب حرم السكه الحديد ورفع كفاءته.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات بمسار السكة الحديد نطاق منطقة بشتيل وتحسين حالة النظافة بذلك القطاع بشكل دوري على مدار اليوم.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي وأرصفة المشاة بشارع أحمد عرابي، مشددًا على الإسراع من وتيرة الأعمال ومراجعة حالة البلدورات واستبدال المتهالك منها مع الالتزام بالمعايير المحددة للأعمال.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد حالة النظافة والإشغالات بحي جنوب الجيزة، حيث وجه المحافظ رئيس حي جنوب بمراجعة حالة أعمدة الإنارة بشارع البحر الأعظم مع الاستمرار في جهود منع الاشغالات والتعديات علي الطريق العام.

ووجه "راشد"، رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ اعمال تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمنطقة الثلاثيني مع رد الشئ لاصله على أكمل وجه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على عدم السماح بتعدي الاكشاك التجارية على الطريق العام وأرصفة المشاة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي وإمبابة والمنيرة الغربية.