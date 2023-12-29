شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 187 شهيدا و312 جريحا جراء العدوان على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 187 شهيد و312 جريح جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 21507 شهيدا و55915 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى الان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.