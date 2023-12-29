شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الفلكية" يكشف موعد ميلاد هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا وأول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 م هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.