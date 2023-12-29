شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: صرف 35 مليونا و97 ألف جنيه إعانات طوارئ لمنشآت متعثرة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2023، بصرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4 آلاف و791 عاملاً، بمبلغ 35 مليونا و97 ألف جنيه، من بينها المؤسسة الثقافية العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وكان قد أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.

ويُشار إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".