الداخلية تكشف حقيقة تعرض "مقابر المستقبل" للسرقة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرض مدافن المستقبل بالإسماعيلية للسرقة من قبل مجهولين.

وبالفحص تبيَّن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبتاريخ 26 الجاري، قامت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية باستدعاء الشاكي "صاحب الحساب" قرر أنه أثناء زيارته لقبر والده بمقابر المُستقبل فوجئ بعدم وجود البرواز الحديدي "الكريتال" المتواجد على عين الحريم، فاعتقد عن طريق الخطأ قيام أحد اللصوص بالاستيلاء عليه.

وفي وقتٍ لاحق زار المقابر مرة أخرى فأخبره الحارس المُعين عليها بمُشاهدته، لذلك البرواز مُلقى على الأرض إثر تعرضه للعوامل الجوية فقام بالتحفظ عليه بغرفته الخاصة، ولم يقم بتركيبه مرة أخرى خشية سقوطه لتأثره بالصدأ، وبسؤال الحارس المشار إليه أيد ذلك كما أيد الشاكي ذات المضمون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.