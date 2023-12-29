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ضبط‏ 62 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط "62803" مخالفات مرورية متنوعة، من بينها "509" مخالفات سير بدون تراخيص، "88" دراجة نارية مخالفة، "13806" مخالفات تجاوز السرعة المقررة، "20" مخالفة موقفًا عشوائيًا، "1330" مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و"3" مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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