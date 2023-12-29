أبرزها ضبط 330 "تاجر مزاج" وربع طن مخدرات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 298 قضية مواد مخدرة بإجمالي 330 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 129،205 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 39،200 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 25،178 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 23،025 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2،250 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1،076 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،050 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 44 جرام، و22279 قرصا مخدرا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.