182 قطعة آلية وخرطوش.. الداخلية تطارد تجار الأسلحة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهم ضمت الأسلحة، 12 بندقية آلية، بندقية رصاص 29 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 131 فرد محلي، 501 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 233 قطعة سلاح أبيض.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.