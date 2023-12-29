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أبرزها.. تنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة ف مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84500 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، 348حكم جناية 25914 حكم حبس جزئ، 4451 حكم حبس مستأنف، 42909 حكم غرامة، 10878 مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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