بينهم سيدة.. ضبط عصابة الكيف بـ 740 طربة حشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات أمنية لاستهداف تجار المواد المخدرة بأنواعها بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدة عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوكبير قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي،.

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل في أبوكبير بحوزته 500 طربة حشيش عبارة عن 50 كيلو جراما و3 كيلو هيروين وبندقية آلية ومبلغ مالي، فضلا عن ضبط سيدة في دائرة أول الزقازيق بحوزتها 240 طربة حشيش وزنت 24 كيلو و10 كيلو هيدرو ومبلغ مالي.

كما تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، في أبوكبير، بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية بمليون و250 ألف جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.