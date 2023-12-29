زعم توظيفها في العملة الرقمية.. ضبط تاجر لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية البتكوين بالدقهلية.

تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين مقيمين بدائرة المركز بتضررهما من تاجر مقيم بدائرة المركز لنصبه عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية البتكوين مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.