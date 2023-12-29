نقيب الفلاحين: سعر كيلو الديك الرومي يتساوى مع اللحمة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الديك الرومي الحي وصل لـ 125 جنيها، وهو نفس سعر كيلو اللحم من العجول الجاموسي القائم، وهو أعلى من أسعار العام الماضي في نفس التوقيت بنحو 40%.

ولفت أبو صدام، في بيان له، الجمعة، إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الرومي يرجع لزيادة الطلب عليه بمناسبة أعياد رأس السنه وقلة المعروض منه.

وأضاف، أن الديك الرومي الواحد يتراوح سعره حاليا من 1000 حتى 3000 جنيه حسب الوزن ومكان البيع، فيما يصل الكيلو من الرومي خالي العظم إلى 350 جنيه متساوي مع اللحم البقري الأحمر المذبوح.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى العادات والتقاليد لدى بعض المصريين والذين يفضلون أكل لحوم الرومي في أعياد الميلاد، مما زاد الطلب عليه هذه الأيام بالرغم من قلة المعروض.

وتابع أبوصدام، أن تكلفة تربية الرومي تكون مرتفعة، لأنه يحتاج لكميه كبيرة من البروتين في تغذيته، ولذلك يحتاج إلى أعلاف خاصه ورعاية كبيرة، كما يستغرق نضج الديك الرومي مده أطول من الدواجن، حيث تصل إلى 5 أشهر تقريبا، مع ارتفاع أسعار كتكوت الرومي الذي تجاوز سعره حاليا نحو 100 جنيه.

واستكمل، أنه يوجد في مصر عدة أنواع من الرومي أشهرها الرومي الهجين والذي يصل حجمه أحيانا لـ 25 كيلو، والرومي البلدي ووزنه لا يتعدي في الغالب 10 كيلو، ومن سلالات الرومي الرومي الأسود والبرونزي والرومي الأحمر والرومي الأبيض والرمادي.

وأكد أبوصدام، أن أكل الديك الرومي في أعياد رأس السنه يرجع لكونه أبرز المأكولات على مائدة عيد الشكر في أمريكا، بعد تعميم الاحتفال بهذا العيد في أمريكا وجعله عيدا قوميا حيث يكفي الديك الرومي الواحد عائلة بالكامل، ولذلك فإن تناول الرومي أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الشكر في أمريكا، ويشارك المسلمين في مصر هذه العادة مع الأخوة المسيحيين كنوع من أنواع الوحدة الوطنية ومشاركة المصريين بعضهم في المناسبات والأعياد.

اقرأ أيضًا:

تبدأ خلال أيام.. إجازات يناير 2024 لموظفي العام والخاص

بعد موجة الطقس السيئ.. طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

أثناء تلاوته القرآن.. وفاة قارئ سقط عليه سقف زاوية خاصة للصلاة بالمنوفية - صور