شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: إنجاز 76% من إجمالى 16 ألف شكوى خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه فى إطار دعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد استعرضت موقف تلقى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2023.

وأوضحت الوزارة،: أنه بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للإدارة العامة لخدمة المواطنين خلال عام 2023، 16 ألفاً و 141 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التي تم الرد عليها مباشرة من الإدارة 8905 شكوى، و 7236 من الشكاوى جرى توجيهها للإدارات المركزية لبحثها والرد عليها ، بنسبة إنجاز بلغت 76% .

وأشارت إلى أنه خلال عام 2023، حصلت الوزارة على موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسمها من " القوى العاملة" إلى " العمل"، تنفيذًا للقرار رقم 2103 لسنة 2023،واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع "اسمها الجديد"، والقرار وصفه البعض بالتاريخى، حيث كان له مردود عربى ودولى إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

ولفتت إلى أن القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.