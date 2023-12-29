شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على مدار عام كامل على تحقيق العديد من محفزات وخدمات للمصريين في الخارج خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى ديسمبر 2023، حيث عملت الدولة على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في 2022 ومؤتمر المصريين بالخارج 2023.





معاشك بكره بالدولار

ومن أهم الجهود والمحفزات التى بذلتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الهجرة ، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، نتيجة للتعاون بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم في توفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغًا تقاعديًا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، وتقوم الوزارة الهجرة بالترويج للوثيقة بين الجاليات المصريين بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة بها.





الأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات:

كما تم التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي ضوء التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية، وتشجيعهم على الاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.





⁠إرسال مهمات جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي

واتفقت وزارة الهجرة مع اللواء وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إيفاد مهمات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.

كما تم خلال العام أيضا، ⁠التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات ابنائنا في الخارج ألي فصلين دراسيين. والتوسع في انشاء مدارس المسار المصري في الخارج.

واستمرارا لجهود توفير مميزات للمصريين بالخارج، صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب احوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

إنشاء مجلس شباب العلماء والخبراء التابع لمركز "ميدسي" لشباب الدارسين

وعملت وزارة الهجرة على إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين جارى العمل على تشكيله، بهدف الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وجارى العمل حاليا على تشكيل المجلس ووضع الآلية المنظمة لعمله والتي سيتم تقسيمها بالتخصص الدقيق، وإضافة المتفوقين إليها من شباب المصريين في الخارج من دارسين وخبراء وعلماء في مجلاتهم، إلى كل قسم من هذه الاقسام، لافته إلى أن هذا المجلس سيتم الاستعانة بلجانه كمرجع فكري وبحثي مستدام لمناقشة التحديات العلمية الحديثة وتطوير البرامج التي تواكب تقنيات العصر.

ومن بين الجهود أيضا خلال العام، العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه خلال أيام، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية لهم، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاري العمل مع الوزارات المعنية والهيئة القومية للبريد لدراسة إمكانية ارسال الوثائق الثبوتية بشكل سريع ومؤمن، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري، وتيسير حصولهم عليها والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب، والشروع في إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج.

كما تم الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق بما في ذلك المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية، الأثاث المصري وغيره والعمل على بحث الترويج للمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج.

⁠العمل مع وزارة التضامن على إنشاء صندوق للطوارئ

ويتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذا حمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

كما يتم ⁠العمل على تمديد الإجازات والإعارات والسماح لعمل المرافق في الخارج مع جميع الوزارات، والعمل مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل لإطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها إجراء ذلك من الخارج إلكترونيًا.