شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترعى أبناءها.. تخفيضات بتذاكر الطيران للمصريين بالخارج وإطلاق الودائع البنكية بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على مدار عام كامل على تحقيق العديد من محفزات وخدمات للمصريين في الخارج خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى ديسمبر 2023، حيث عملت الدولة على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في 2022 ومؤتمر المصريين بالخارج 2023.





تخفيضات على تذاكر الطيران

ومن بين الجهود والمحفزات التى عملت عليها وزارة الهجرة وتحققت للمصريين بالخارج هي تخفيضات على تذاكر الطيران، حيث تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما يتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.

كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.

كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.





⁠الودائع البنكية بالدولار

ونتيجة لاجتماعات بين وزارة الهجرة الهجرة ومحافظ البنك المركزي المصري، تم الإعلان عن أول العروض البنكية بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها، حيث تم إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائد سنوي يصل إلى 9%، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة خلال الزيارات الخارجية للسفيرة وزيرة الهجرة ولقاء الجاليات المصرية.





⁠شركة استثمار المصريين في الخارج:

وعملت وزارة الهجرة أيضا على تنفيذ إحدى التوصيات الهامة الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي عقد في أغسطس 2022 وهي إنشاء وتأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقد تم البدء في تنفيذ مشروع الشركة، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها، ولذلك جرى هذا العام توقيع البروتوكول المؤسس للشركة بالأحرف الأولى من قبل 10 أعضاء مؤسسين من أكبر رجال الأعمال المصريين بالخارج، وتم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار وتم قطع شوطا كبيرا بالإجراءات الخاصة بتأسيسها.

والمصريين بالخارج هم من سيديرون الشركة، لما لديهم خبرات متميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

⁠التسوية التجنيدية

بالتعاون بين وزارات "الهجرة والدفاع والخارجية" تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا في الخارج بالفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023، استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج.