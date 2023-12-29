مصرع زعيم عصابة مخدرات وضبط 11 آخرين في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي زعيم تشكيل عصابي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة دمياط فيما ضبط 11 من باقي أعضاء العصابة بحوزتهم مخدرات.

كان قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، إستهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية تضم 11 عنصر من العناصر شديدى الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

و تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة " سبق إتهامه فـى 11 قضية من بينها "مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية " ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية "شروع فى قتل" ، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه") بدائرة قسم شرطة أول دمياط .

وتم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و2خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.