لغز الزيارة الأخيرة.. جثة موظف بشركة محمول تثير الرعب في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل نحو 30 دقيقة من صلاة الجمعة، يطبق السكون على ضاحية المعادي، خلت الشوارع من زحام السيارات مع حركة خفيفة للمارة. لحظات كانت كفيلة بتبدل المشهد 180 درجة بالعثور على جثة.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل مسكنه بعمارات الإخاء لضباط الشرطة دائرة قسم المعادي.

توجيهات سريعة من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة لضباطه بفحص مسرح البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفي حضور مفتش الصحة وممثل النيابة العامة.

سرينة سيارات الشرطة أعلنت توافد قيادات قطاع الجنوب، غموض يحيط بالواقعة. الجثة لموظف بشركة شهيرة لخدمات المحمول يستأجر شقة بالعقار محل الحادث، يرتدي ملابساه كاملة وتوجد به كسور متفرقة وآثار نزيف خارجي؛ إثر ادعاء سقوط من الطابق السابع.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الجثمان لتسهيل مهمة النيابة بينما اهتم ضباط المباحث بجمع المعلومات عن المستأجر المتوفى بسؤال جيرانه وحارس العقار.

رواية صادمة نطق بها الجيران "كان في أشخاص مجهولين بيخبطوا باب شقته" لكن صوت الطرق توقف بعدها. رواية أكملتها شاهدة عيان كانت آخر من شاهدته "كان ماسك في التكييف ووقع بعدها".

روايتان أثارت الشكوك حول ملابسات الفصل الأخير في حياة المستأجر قليل الظهور. سيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وطلبت التحريات.