"أمطار وضباب" ..الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة في ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتور محمود القياتي عضو مركز هيئة الأرصاد الجوية، عن انتهاء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد أمس وشهدت سقوط الأمطار كانت غزيرة علي بعض المناطق ووصلت القاهرة بحالة متوسطة.

وأوضح أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك لمناطق الشرق سيكون تأثيره على مدن القناة وعلي جبال البحر الأحمر ستكون متوسطة عبر الأقمار الصناعية وفي تنسيق بين الهيئة ومحافظة البحر الأحمر، وسينتهي بدخول ساعات المساء هيخرج من الأجواء المصرية.

وقال القياتي، في لايف لـ الخليج 365، اليوم الجمعة، أن البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية؛ بينما ستشهد الأجواء ظاهرة شبورة مكثفة قد تصل لحد الضباب علي الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية تكون في أشدها خلال الفترة من الرابعة فجراً حتى التاسعة صباحاً.

وحذر عضو المركز الإعلامي للهيئة، المسافرين غداً السبت، من الشبورة التي تتركز في محافظات القاهرة الكبري والدلتا وشمال الصعيد والمدن الساحلية، قد تصل درجة حرارة القاهرة 22 درجة مئوية و21 علي المناطق الساحلية و26 علي جنوب الصعيد.

وأشار إلي أن طقس يوم الأحد الموافق "ليلة رأس السنة" خلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة على أغلب الانحاء؛ فيما عدا فرص الأمطار المتوقع أن تكون من خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لا تؤثر علي الأنشطة الاحتفالية أو اليومية، مضيفا: أنه من المتوقع حدوث منخفض جوي أخر نهاية الأسبوع.

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