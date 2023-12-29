البابا تواضروس يكشف سبب رفض الكنيسة لكوتة الأقباط بالبرلمان أول يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تجري الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، حوارًا خاصًا على مدار يومي السبت والأحد، مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد.

الحوار مع البابا تواضروس يأتي لأول مرة خارج استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك تقديرًا للبابا تواضروس حيث تحرص الخلالي على أن تكون كل لقاءاتها بكافة الشخصيات والمسئولين داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وليس خارجها كجزء رئيسي من هوايتها الإعلامية.

والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حواره يتحدث في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الأقباط خلال الفترة الأخيرة كما يتوقف أمام التحديات الإقليمية والعالمية والمحلية، ويتحدث عن ملفات الأحوال الشخصية مؤخرًا وتشريعاتها المنتظر عرضها على البرلمان، وأيضًا موقفه من الرأي الآخر والانتقادات من آن لآخر.

ويتحدث أيضًا عن موقف الكنيسة القبطية من العمل السياسي والرفض القاطع لكوتة الأقباط بالعمل البرلماني مع التطرق لنشأته العلمية تاريخه الكنسي.

ويذاع والجزء الأول من الحوار يوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة مساءً على أن يعاد صباح الأحد فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، فيما يذاع الجزء الثاني تمام الساعة التاسعة مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 على أن يعاد في تمام الساعة الثامنة من صباح الإثنين 1 يناير 2024.