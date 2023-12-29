شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة والعظمى 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 22 درجة.

غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

فصائل فلسطينية: قصف تجمع لآليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، منذ قليل، قصف تجمع لآليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كأس السوبر المصري تصل مقر النادى الأهلى بالجزيرة.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من وصول كأس السوبر المصري إلى مقر النادى بالجزيرة عقب تتويج المارد الأحمر بطلا أمس على حساب مودرن فيوتشر.

الرئيس الأمريكى يعلن مقتل رهائن أمريكيين فى قطاع غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل مواطنة أمريكية في قطاع غزة، وقال: "أشعر أنا وجيل بحزن بالغ إذ يُعتقد أن المواطنة الأمريكية جودي واينشتاين قد قتلت هي الأخرى ويمثل هذا التطور المأساوي صدمة بالغة، إذ يأتي عقب سماعنا بإمكانية أن يكون زوج جودي الحبيب غاد هاغاي هو الآخر قد قتل".

الإمارات: توقف استخدام أكياس البلاستيك بمنافذ البيع من يناير 2024

أكدت منافذ البيع فى الإمارات أنها ستوقف كلياً طرح واستخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024، تماشياً مع قرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أرجاء الدولة مع بداية عام 2024. وفق "الإمارات اليوم " .

استعد للسنة الجديدة.. نصائح للتخلص من الطاقة السلبية بالمنزل قبل 2024

يستعد كل شخص للعام الجديد بقائمة من الأهداف التي يرغب في تحقيقها الأيام المقبلة والتي تحتاج منه بالتحلى بطاقة إيجابية تساعده على تحقيق ذلك، ولجلب طاقة إيجابية جديدة في المنزل، أوصى تقرير نشر بصحيفة "مترو" البريطانية، بعدد أشياء يجب التخلص منها لأنها تجلب طاقة سلبية بالمنزل.

إسرائيل تدمر "قصر الباشا" التاريخى فى قطاع غزة

أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تدمير قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع قصر الباشا في حي الدرج بالمركز التاريخي لمدينة غزة.

"البحوث الفلكية" يكشف موعد ميلاد هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا وأول أيامه

صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

الأهلي يواصل الاحتفال بالتتويج بالسوبر بصور جديدة

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من احتفالات لاعبيها بالتتويج بكأس السوبر المصري.

حصاد 2023.. محمد صلاح يقود التشكيل المثالى للعام فى الدوري الإنجليزي

يتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، التشكيل المثالى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار العام الجارى 2023 والذى يسدل الستار عليه فى الأيام القليلة المقبلة.

مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير: انتهينا من ترميم 55 ألف قطعة أثرية

كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، عن عدد القطع الأثرية التى تم ترميمها داخل مركز ترميم المتحف المصرى الكبير، بأيدى مصرية خالصة.

يعني إيه ابنك مصاب بـ"الجوع الخفي"؟.. استشاري يوضح

الكثير من الأمهات يشعرن بالقلق بسبب عدم زيادة وزن طفلها بالرغم من تناوله لكميات جيدة من الطعام، وتصف طفلها بأن لون بشرته باهتة بالرغم من أن وزنه طبيعي، ويعاني من ضعف المناعة وعدم التركيز، بعد إجراء تحاليل العام الأول من عمره ثبت أنه يعاني من الأنيميا، أشياء كثيرة تدور في أذهان الأمهات بسبب خوفها وقلقها علي طفلها، لأن الأعراض المذكوره تعني أنه يعاني من سوء التغذية، ويوضح هذا الدكتور حاتم هلال استشاري طب وتغذية الأطفال بكلية طب الأزهر.

ريال مدريد يعلن رسميًا تجديد عقد أنشيلوتي حتى 2026

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني تجديد عقد مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026 المقبل، لينهي بذلك التكهنات العديدة التى أثيرت حول مستقبله الفترة الأخيرة.

القاهرة الإخبارية: دخول 60 شاحنة مساعدات لغزة ووصول 20 مصابا للعلاج في مصر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك 60 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، و4 شاحنات وقود تدخل الجانب الفلسطيني.

عودة الشركات العالمية للملاحة فى قناة السويس بعد استقرار الملاحة بفضل جهود مصر

ازدادت أعداد الشركات العالمية للشحن، التي أخطرت هيئة قناة السويس، بعودة استئناف رحلاتها في البحر الأحمر مرورًا بقناة السويس، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا الشأن، وتأكد الشركات الملاحية من استقرار الملاحة، وتأكيدهم أن المجري الملاحي لقناة السويس هو أقصر ممر ملاحي وفي العالم.

الخارجية الفلسطينية: تفريغ الأرض من أبناء شعبنا هدف إسرائيل من العدوان

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه بعد 84 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.