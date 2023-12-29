فوز المستشار أحمد خليفة بأول انتخابات إلكترونية لنادى قضايا الدولة الرياضى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى قضايا الدولة الرياضى برئاسة المستشار محمود عرفات رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فوز المستشار أحمد خليفة برئاسة النادى الرياضى للهيئة بعدد 829 صوتا.

عدد الأعضاء بالجمعية العمومية 4700 وعدد من لهم حق التصويت 4215 عدد الأعضاء الموقعين 1293، بذلك يكون عدد الحضور عشرين فى المائة واكتمال النصاب القانونى لصحة الانتخاب.

عدد الأصوات الباطلة 30 عضوا والصحيحة وحصول المستشار أحمد خلف 424 صوتا والمستشار أحمد خليفة عبدالله 829 صوتا، وبذلك أعلن فوز المستشار أحمد خليفة بمنصب رئيس النادى الرياضى للهيئة قضايا الدولة.

وأجريت الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهرى بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

وشارك فى الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص على تنفيذها فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى انتخابات النوادى الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية فى مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية فى العمل بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، وستُساعد فى تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم فى التصويت.