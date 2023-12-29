‏أول انتخابات لنادٍ رياضي في مصر تتم بالتصويت الإلكتروني

القاهرة - سامية سيد - ‏انعقدت اليوم الجمعة الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس قضايا الدولة، لانتخاب رئيس لمجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى، بمقر النادى بحى الزمالك محافظة القاهرة.

‏بدأت الجمعية العمومية فى استقبال المستشارين الناخبين اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء ولأول مرة فى تاريخ النوادى الرياضية فى مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكترونى، لاختيار رئيس لمجلس إدارة النادى، ترشح لمقعد رئاسة النادى كل من المستشارين:

‏أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، وأحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏وقد أشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشارى الهيئة ولجنة عليا شكلها المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام شملت كل من المستشارين:

المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وعضوية كل من:

المستشار حسام مصطفى على غانم نائب رئيس الهيئة. والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة.

والمستشار وليد السيد عبد المنعم عنانى وكيل الهيئة.

وقد أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة التالية:

إجمالى عدد الحاضرين ١٢٩٣ صوتاً.

إجمالى عدد الأصوات الصحيحة ١٢٦٣ صوتاً.

إجمالى عدد الأصوات الباطلة ٣٠ صوتاً.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات على فوز المرشح، المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على ٨٢٩ صوتا.

كما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على ٤٣٤ صوتا.

‏الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة الرياضى يتكون من المستشارين أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، والمستشار محمد حسين حرويس، والمستشار محمد أحمد عبد اللطيف، والمستشار الدكتور محمد محمد فتحى عبد الرحمن، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجارحى والمستشار الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصارى محمد. محمد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.