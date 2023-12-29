سيارات مهشمة.. تفاصيل تصادم بين 6 سيارات على الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في حادث تصادم مروع بين 6 سيارات، أعلى الطريق الدائري تجاه مدينة أكتوبر.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت انتقلت الخدمات المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا من شرطة المرور، يفيد بوقوع حادث على طريق الدائري آخر وصلة الدائري ناحية أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.