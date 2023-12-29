جريمة بسبب لعب العيال.. تفاصيل مقتل "الجبلاوي" في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في مقتل شاب ببولاق الدكرور، قبل أن تأمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتوصلت التحقيقات إلى مقتل "محمد.س." 25 سنة، الشهير بين أهل المنطقة بـ"الجبلاوي" خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلا.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب (بولاق - الجيزة) بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى مقتل "محمد.س." 25 سنة، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى رشوان وكيل فرقة الغرب من ضبط المتهم وأداة الجريمة ليقر بفعلته. أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.