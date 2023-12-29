"أوفر دوس" تكشف لغز جثة عامل بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة عامل داخل مسكنه بمنشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

وجه مدير مباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "أسامة.ص." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

الفحص الطبي أرجع سبب الوفاة إلى تناوله جرعة زائدة من المخدرات فارق على إثرها الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.