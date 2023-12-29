محمد سليمان مستشارا لوزير الزراعة ومشرفا على محطات شتلات القصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.

وكان القصير قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية القيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش.

ووجه"القصير"، الشكر للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.