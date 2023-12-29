بالفيديو.. أكثر الفيروسات فتكًا للبشر خلال 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شهد عام 2023 ظهور وانتشار العديد من الفيروسات ومن بينها كورونا ومتحوراتها، التي أحدثت حالة من القلق والخوف بين المواطنين على مستوى العالم، خاصة بعد وفاة الآلاف من المصابين بها.

وشملت قائمة الفيروسات التي انتشرت خلال العام الجاري:

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يعتبر أحد متحورات فيروس كورونا التي انتشرت مؤخرًا في العالم، وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا رصدها داخل مصر، ومتابعتها الدقيقة.

الحمى الصفراء

تعتبر أول أمراض حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشارها في إفريقيا، وارتبطت بانخفاض المناعة وتحركات السكان وديناميات انتقال الفيروس والعوامل المناخية والبيئية.

وظهرت في دول مثل تشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وأوغندا وكينيا والكاميرون، وسُجلت حالات في دول أخرى والأطفال كانوا الأكثر تأثرًا بسبب ضعف المناعة، خاصة في المناطق غير الملقّحة.

الإيبولا

رُغم توطن مرض "الإيبولا" في دول إفريقية منذ 1976، إلا أن العام 2023 شهد انتشاره في أوغندا والكونغو الديمقراطية، وهو مميت في كثير من الأحيان.

إنفلونزا الطيور

خلال يناير 2023، تم تسجيل حالة عدوى بفيروس إنفلونزا الطيور لطفلة عمرها 9 سنوات في منطقة ريفية في مقاطعة بوليفار بالإكوادور وكانت الطفلة قد تعرضت للمخاطر نتيجة تفاعلها مع الدواجن.

ماربورج

انتشر فيروس "ماربورج" في عدة دول إفريقية، خاصةً غينيا الاستوائية وتنزانيا وتبلغ نسبة وفاة المصابين به إلى 88% واكتشف المرض لأول مرة في عام 1967 بعد وقوع فاشيات في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وبلغراد بصربيا.

الكوليرا

يواجه العالم زيادة حادة في موجة الجائحة السابعة لمرض الكوليرا، حيث تم تسجيل حالات وفاة أكثر من السنوات السابقة والدول المتأثرة تشمل السودان وزامبيا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا والصومال وشرق آسيا وغيرها.

حمى لاسا

في 2023، شهدت نيجيريا انتشار واسع لفيروس "حمى لاسا"، حيث تم تسجيل 4702 حالة مشتبه فيها، وتأكيد 877 حالة في غضون أيام، مع وفاة 152 شخصًا وتنتشر في نيجيريا وبعض أجزاء من غرب أفريقيا حيث يُعتبر الجرذ مستودعًا رئيسيًا للفيروس.

الدفتيريا

شهدت نيجيريا انتشار وباء "الدفتيريا"، حيث سُجلت آلاف الإصابات بالمرض الشديد العدوى، والذي يمكن الوقاية منه بواسطة اللقاحات ويسبب المرض أساسًا بواسطة بكتيريا "الدفتيريا الوتدية"، وقد تؤدي بشكل رئيسي إلى الوفاة في نسبة تتراوح بين 5 - 10% من الحالات، مع زيادة ملحوظة في معدل الوفيات بين الأطفال.