حسام موافي يكشف علاقة غدة الكلى بضبط الانفعال والسيطرة على الأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جميع المواطنين بالدعاء للأشقاء في فلسطين قائلًا: "كلنا ندعي بنهاية إسرائيل، جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين".

وقال "موافي" خلال تقديمه لبرنامج "ربي زدني علمًا"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن ما نراه الآن في فلسطين وقصف الأطفال الأبرياء أمر لا يصدقه عقل، معقبًا: "أين المتشددين ومسئولي حقوق الإنسان من أحداث غزة".

وتابع: يوجد غدة فوق الكلى تتكون من جزئين الأول داخلي، والآخر خارجي، ووظيفتها ضبط الانفعال والسيطرة على الأعصاب.

وأوضح موافي، أن الغدة تساعد الإنسان على ضبط الأعصاب، مطالبا أي إنسان يقيم في منزل أو بيئة عمل يوجد به انفعال وعصبية باستمرار بمغادرته، لأنه سيصاب بنهاية المطاف بارتفاع ضغط الدم، كما أن أفلام الرعب وسيلة أو أداة للإصابة بالانفعالات والتوتر.

وأشار موافي إلى أن الانفعال عادة ما يكون سببا في الكشف عن المصابين بمرض السكر، مشددا على عدم الانفعال بصورة حادة أو مستمرة.

وأكمل موافي: ما يحدث في فلسطين عبارة عن أفلام رعب، لذا يجب علينا عدم التعصب أو الانفعال، ولابد أن يكون لدينا ثقة في الله، بإن نهاية الأمر نصر للفلسطينيين.

ونوه موافي إلى أن الدنيا عبارة عن امتحان، وكل يوم نمر فيه بسؤال، والشاطر الذكي من يجيب عن هذه الأسئلة بصورة طيبة، كما أن ما يحدث في غزة امتحان ولابد أن يكون لدينا ثقة في الله أن في نهاية المطاف نصر لنا.

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