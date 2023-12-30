شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: المصريون بالخارج لعبوا دورا تحفيزيا للمشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، إن المصريين بالخارج كانوا نقطة انطلاق العُرس الانتخابي والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنهم حفزوا على المشاركة الإيجابية بقوة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نعتبر عام 2023 هو عام المصريين بالخارج، فكان هناك كم كبير للاستجابة لطلباتهم وتوفير خدمات طالبوا بها على مدار سنوات طويلة، ونسقت وزيرة الهجرة بتكليفات رئاسية مع كافة الجهات لتوفير منظومة كاملة لخدمات المصريين بالخارج".

وقال: "في عام 2023، تم إطلاق الكثير من المشروعات والمبادرات، التي تحقق مكاسب كبيرة للمصريين بالخارج، وبأفضل المزايا، وعلى رأسهم مبادرة استيراد السيارات".

وتابع: "مبادرة استيراد السيارات تمت تعديلات وتخفيضات وتعديل الفئات الخاصة بالسيارات ومازال هناك استكمال لتلك الخطوة، وأي مشكلات تواجه المصريين بالخارج في الاستجابة للمبادرة، هناك لجنة قائمة لتيسر أي معوقات سواء إجرائية أو تنفيذية".