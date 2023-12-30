شكرا لقرائتكم خبر عن إيهود باراك: الجيش الإسرائيلى بعيد عن تحقيق أهداف الحرب فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود باراك، إن الجيش الإسرائيلى حقق إنجازات مهمة فى قطاع غزة، لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف باراك أن أحداث 7 أكتوبر كانت الأخطر في تاريخ إسرائيل، وأنها انطوت على إذلال، وعدم كفاءة، وخلل فى أجهزة الدولة.

وقال باراك إن من يعتقد أنه بالإمكان حث الفلسطينيين فى غزة على الهجرة الطوعية فهو يحلم أحلام يقظة.

وكان رئيس الموساد الإسرائيلى السابق يوسى كوهين قال -أمس الخميس- إن قطاع غزة أعد نفسه بطريقة غير عادية في العقود الأخيرة لهذه الحرب خصوصا.

واعترف كوهين بأن المقاومة الفلسطينية تفوقت على جيش الاحتلال الإسرائيلي فى القطاع من خلال الأنفاق التي تعد مدينة تحت الأرض بها مخابئ عميقة وطويلة، مع إعداد لوجستي يسمح بحياة أكبر تحت الأرض.

وارتفع العدد المعلن رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

وتؤكد الإحصاءات الإسرائيلية أن 2159 عسكريا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر، وأن 936 عسكريا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وسلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على موضوع تردى الروح المعنوية لجنود الاحتلال المشاركين في الحرب على غزة، مما أدى إلى حالة من الإحباط لدى جنود الجيش الإسرائيلى.