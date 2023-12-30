رئيس "الإعلام" بـ"الشيوخ" يكشف محاور المقترح المصري لحل الأزمة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإطار الذي قدمته مصر لحل الأزمة في قطاع غزة، تأخذ فيه رأي الأطراف المعنية، إذ يجرى التشاور مع كل الأطراف، بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ولن يأتي إلا بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي الذي حققته إسرائيل حتى الآن هو بقاء نتنياهو على مقعده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة "dmc" أن المقترح يتكون من 3 مراحل، مرحلة 10 أيام، ومرحلة 7 أيام، ثم مرحلة قد تستغرق شهرًا، والهدف هو الوصول إلى هدنة مثل الهدنة الماضية، ويتم تسليم المحتجزين المدنيين أو السيدات مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويحيطه توقف لإطلاق النار وتوقف القصف الجوي على قطاع غزة".

وتابع: "المرحلة الثانية وقد تصل إلى المجندات أو إلى جثامين من قتلوا من الإسرائيليين داخل غزة، ويتم تسليمهم مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى، ثم المرحلة الثالثة وهي وقف شامل لإطلاق النار وإخلاء غزة من المعدات العسكرية، وأعتقد أن كل الأطراف بحاجة إلى هذه الخطوة، لأن ما حدث في قطاع غزة هز ضمير العالم كله، لكن الحكومات لم تهتز بنفس القدر، وهذا الاقتراح فرصة لهذه الحكومات لتصحيح أوضاعها، بعد أن صارت خلف الأكاذيب والمزاعم الإسرائيلية، وبعد أن دفع المدنيون من السيدات والأطفال الثمن وهدف البنية في غزة".

واستطرد: "النجاح الحقيقي الذي حققته إسرائيل حتى الآن هو بقاء نتنياهو على مقعده، لكن غير ذلك لم تحقق أي نجاح، ولم تستطع الإفراج عن المحتجزين سوى رهينة واحدة في أول يوم من الاجتياح البري، ولأول مرة نسمع عن نازحين إسرائليين بمئات الآلاف سواء في شمال أو جنوب إسرائيل".

واستكمل: "التصريحات يطلقها القادة الإسرائيليون لدغدغة مشاعر المجتمع الإسرائيلي بعيدًا عن ما يحدث على الأرض، لأن ما يحدث على الأرض صعب، والجميع دخل نفق الحرب، ولا يعرف كيفية الخروج، واستطاعت إسرائيل بأفعالها الغاشمة أن تعيد إلى أذهان العالم القضية الفلسطينية، والتعاطف الشعبي مع فلسطين".