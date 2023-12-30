الكنيسة السريانية تقيم احتفالًا بعيد الميلاد في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

زار فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الصعيد مرافقًا لخدمة الراعي الصالح، التي أقامت بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة كرنفالاً تحت عنوان "فَرِّح وَافرَح"، وذلك في قرية دير السنقورية في بني مزار- المنيا وقد كان في استقبالهم الأب بموا القمص مكاريوس كاهن الكنيسة.

وبدأ الكرنفال بقداس إلهي في كنيسة الأمير تادرس الشطبي، ثم تشارك الخدام مع الأطفال بمجموعة من الفقرات المختلفة، من التراتيل والعروض التي تخص الميلاد المجيد، وبعض الألعاب الحركية، ثم تم توزيع الهدايا.

وتوجه مع الوفد المرافق إلى دير السيدة العذراء مريم في جبل الطير، وزاروا معالم الدير الأثرية، مستمعين لشرح وافٍ من آباء الدير، الذين كانوا في استقبالهم، وفي ختام الجولة زاروا دير القديس العظيم الأنبا أبرام في الفيوم لنيل البركة.

وهذه الجولات الرعوية هي جولات سنوية يقوم بها لتفقد أبناء الكنيسة في كل مكان والاحتفال معهم بالأعياد والمناسبات.