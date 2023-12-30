مقتل "عريس" طعنًا في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض بمركز العياط جنوب المحافظة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى العياط المركزي جثة قتيل في ظروف غامضة.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد علي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين.

المعاينة الأولية للرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب بينت مقتل شاب -متزوج حديثًا- إثر طعنات متفرقة في ظروف غامضة بقرية السعودية.

ويستجوب رجال المباحث أسرة القتيل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الجريمة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.