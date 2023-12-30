شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن إنتاج مصر من محصول القصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قصب السكر من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى تستخدم في إنتاج السكر والعديد من المنتجات الأخرى، حيث يعتبر قطاع زراعة السكر من أهم القطاعات الزراعية التي تسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول قصب السكر:

1- من أهم المحاصيل الغذائية التصنيعية المصرية بعد القمح .

2- يشغل مساحة تبلغ نحو 373 ألف فدان بمحافظات الإنتاج .

3- يقدر الإنتاج بنحو 15.959 مليون طن قصب بمعدل 46.5 طن للفدان.

4- يورد إلى مصانع السكر الثمانية نحو 245 ألف طن تمثل نحو 73 % من جملة مساحة القصب .

5- يقدر جملة القصب المورد بنحو 8,3 مليون طن بإنتاجية فدانية 31,8 طن.

6- بلغ السكر الناتج منها بنحو 865 ألف طن يمثل نحو 29,9٪؜ من جملة السكر الناتج محليًا من القصب والبنجر، الذى يصل الى 2,5 مليون طن سكر وفقًا لتقرير مجلس المحاصيل السكرية 2022.

7- يزرع القصب فى مصر بالتكاثر الخضرى وذلك بتقطيع العود إلى عقل تحتوى كل منها على 3 عيون مع اختيار نوع الزراعة المناسب عقلة أو عقلتين ونسبة التداخل المطلوبة وهذه الطريقة تحتاج الى كمية كبيرة من التقاوى تصل الى 5-6 طن للفدان.

8- أبرز التحديات التى تواجه قصب السكر ، زيادة تكاليف الانتاج، حيث يستهلك قصب السكر كميات كبيرة من مياه الرى و يحتاج الى خدمات متتالية من أيدى عاملة كثيرة وكميات كبيرة من التقاوى .