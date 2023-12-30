اليوم.. الحكم في دعوى إثبات نسب أقامتها فتاة ضد لاعب كرة قدم شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل أقامتها فتاة للمرة الثانية ضد لاعب كرة قدم شهير.

وكانت الفتاة "أسماء. ح" تقدمت بدعوى نسب في وقت سابق إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت المولود، وبلغ من العمر 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة حددت نظرها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم في وقت سابق، بقبول معارضة اللاعب، على حكم حبسه سنة، في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي من فتاة، والقضاء مجددا ببراءته.

وكان دفاع الفتاة تقدم ببلاغ حمل رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقة عقد الزواج.