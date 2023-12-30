شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: البحث العلمى محور رئيسى لدعم العمل البيئى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وشددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، على حرص وزارة البيئة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والشباب، للعمل من أجل تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع الأكاديميات العلمية وجهات البحث العلمي، من أجل الاستفادة منها وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية، وذلك على أساس علمي، من أجل تحقيق الرؤى والأهداف القومية، وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.
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