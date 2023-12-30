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تعرف على طرق تجنبك تسرب الغاز من أنابيب البوتاجاز بالمنازل

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القاهرة - سامية سيد - شددت إدارة الحماية المدنية على اتخاذ  الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز أسطوانات البوتاجاز ومنها :

 

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

 

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

 

- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

 

- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

 

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

 

- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

 

- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

 

- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

 

- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

 

- يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن 

 

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