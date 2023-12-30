شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 39 رحلة طيران سياحية والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار، تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 20 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.
من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، أن معدلات التدفق السياحى على مرسى علم تسير بشكل طبيعي ومميز وخاصة مع احتفالات رأس السنه والكريسماس، موضحاً أن هناك ارتفاع فى معدلات الوصول فى تزايد مستمر .
وأضاف الخبير،السياحى لـ"الخليج 365" أن هناك ارتفاعا فى معدلات وصول بالنسبة للجنسية الألمانية والتشيكية والبلجيكي والهولندي في مؤشر ممتاز بالنسبة للفترةً ما قبل اعياد الميلاد.
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