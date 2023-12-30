شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم؟..​ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتابعت: بالنسبة للمصابين بداء السكري، يعتبر مقدمى الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد على 180 مجم / ديسيلتر هي ارتفاع نسبة السكر في الدم.​

وتابعت وزارة الصحة: ومع ذلك لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.​

فيما قالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل؛ لذلك من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:​

•زيادة العطش / أو الجوع الزائد.​

•كثرة التبول.​

•صداع أو عدم وضوح الرؤية.​