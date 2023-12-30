"خلود" تطلب خلع زوجها: "سبني واتجوز مسنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

رفعت "خلود ج."، 29 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "سبنى واتجوز مسنة".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من "هاني م."، 32 سنة، أن الرجل كان يعمل في الخارج وفضل الجلوس في مصر بسبب مرض والدته، شعرت وقتها بحنية في معاملته، فوافقت على الخطبة التي لم تكمل شهر وبعدها تم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

تضيف "خلود": "عشنا أسعد أيام العمر لمدة شهر واحد، فالزواج دام لـ4 أشهر فقط، وبعد ذلك فضل الزوج العودة للعمل بالخارج، بعد أن وعدها بأنه سيعود بعد عام ويصطحبها معه.

تكمل الزوجة حديثها، أنها فوجئت بعد مرور 4 أشهر على سفره بكلمات من صديقه المقرب عن زوجته المسنة التي تتواجد معه خارج مصر، بعدها طالبته بالنزول لكنها تهرب وأخيرا عاد ومعه بالفعل زوجته المسنة، طالبته بالاختيار بيننا لكنه، أختار المال للأسف فهي مليونيرة، وقتها شعرت بحالة جعلتني لا أريد المعيشة معه، وطالبته بالطلاق بطريقة ودية لكنه رفض وعادة للسفر بالخارج.

بمجرد رفض الزوج لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة ورفعت دعوى خلع، وحملت رقم 1373 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.