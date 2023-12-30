التعليم العالى: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى التصدى الكامل للكيانات التعليمية الوهمية التى تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للتصدى وغلق الكيانات الوهمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وكان الدكتور أيمن عاشور قد أصدر قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة (مركز مهارة للتدريب والتنمية- التكنولوجى) والكائن مقرها الكيمان، ميدان التدريب، عمارات المحافظة، عمارة رقم11، الدور 3- شقة 3 – محافظة الفيوم؛ لادعائها قبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالسن في أقسام (المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الطبية، رياض الأطفال، تكنولوجيا المعلومات)، والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة، وتوفير تدريب عملى للطلاب.

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة (المركز الوطنى للغات والكمبيوتر- الوطنى للدراسات المتخصصة) الكائن مقرها حى الجامعة، مساكن المحافظة بكيمان فارس، عمارة (7) شقة، (1) الدور الأرضى، محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة بمجموع 50% من خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية في أقسام (التمريض، الحاسب الآلي، رياض الأطفال، المساحة والإنشاءات الهندسية)، ونظام الدراسة (انتظام، انتساب)، وأونلاين، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات موثقة من وزارة الخارجية، ومعتمدة من جامعة حكومية، ومن وزارة التربية والتعليم.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة (أكاديمية كامبريدج) الكائن مقرها، المشتل، حى الجامعة، أمام كلية خدمة اجتماعية، برج الجامعة الدور3 – محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام (اللغات والترجمة، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات) كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وتوفير تدريب عملي للطلاب.