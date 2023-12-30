شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون جراء قصف كثيف للمناطق الوسطى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل بسقوط شهداء ومصابون جراء قصف كثيف للمناطق الوسطى بقطاع غزة. وذكرت القناة بتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في البريج جنوب مدينة غزة، وأن مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأوضحت القناة، أن مدفعية وزوارق الاحتلال تقصف وسط قطاع غزة.

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